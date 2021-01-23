مقتل وإصابة 10 مدنيين فى اعتداء للقوات التركية على بلدة بريف حلب

قُتل 3 مدنيين وأصيب 7 آخرون بجروح، جراء اعتداء القوات التركية ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية بالقذائف على بلدة تل رفعت بريف حلب الشمالي في سوريا.ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصادر محلية القول إن القوات التركية ومرتزقتها من الإرهابيين المنتشرين في أعزاز وعفرين اعتدوا بقذائف المدفعية بعد ظهر اليوم على بلدة تل رفعت في الريف الشمالي لمدينة حلب ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصبة 7 آخرين.وأشارت المصادر إلى أن الاعتداءات أسفرت أيضًا عن وقوع أضرار مادية بمنازل الأهالي والممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية.وتستهدف القوات التركية والتنظيمات الإرهابية التابعة لها المنتشرة في مناطق عفرين وأعزاز بريف حلب الشمالي بشكل متكرر مدينة تل رفعت بالقذائف والصواريخ الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين الأهالي.وفي الحسكة، تواصل القوات التركية ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية تهديد حياة مليون نسمة في المدينة وريفها الغربي جراء منعها تشغيل محطة مياه علوك لليوم السابع على التوالي وإيقاف ضخ المياه منها.وقال مدير مؤسسة المياه المهندس محمود العكلة- في تصريح اليوم- إنه تم تكثيف الجهود الحكومية بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف توفير مياه الشرب والمياه الخاصة للاستخدام المنزلي للمواطنين والتخفيف عليهم من آثار جريمة القوات التركية بقطع المياه عنهم.. مشيرًا إلى أن المؤسسة تقوم بتعبئة خزانات المياه المنتشرة في مدينة الحسكة على مدار اليوم بمياه الشرب، بينما يقوم مجلس مدينة الحسكة بتسيير صهاريج خاصة لتعبئة المياه الخاصة للاستخدامات المنزلية للمواطنين في أماكن سكنهم.ولفت إلى وجود مساع مستمرة لمعاودة دخول ورشات المياه إلى محطة علوك والعمل على تشغيلها ومعاودة ضخ المياه إلى المشتركين حسب برنامج التقنين المعمول به.يشار إلى أنها المرة الثامنة عشرة التي تقوم فيها القوات التركية بقطع مياه الشرب عن أهالي مدينة الحسكة وريفها ما يهدد حياة مليون نسمة ويحرمهم من أبسط مقومات الحياة.