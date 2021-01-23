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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3 ملايين و300 ألف إصابة بكورونا فى إفريقيا

السبت 23/يناير/2021 - 05:58 م
كورونا في أفريقيا
كورونا في أفريقيا
وكالات
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أفاد المركز الإفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، بأن عدد الإصابات المسجلة في القارة الإفريقية بلغ 3337028 حالة مؤكدة.

وذكر المركز في بيان له اليوم أن القارة الإفريقية سجلت إلى غاية مساء الخميس الماضي 81861 حالة وفاة، جراء فيروس كورونا المستجد، منذ بداية ظهوره خلال شهر مارس الماضي.

وأشار إلى أنه تم تسجيل تعافي نحو 2784501 في مختلف أنحاء القارة، فيما يواصل مئات آلاف المصابين الخضوع للعلاج في مختلف المراكز والمستشفيات الإفريقية، لافتا النظر إلى أن منطقة الجنوب الإفريقي، تعد الأكثر تضررا في إفريقيا من حيث عدد الحالات المؤكدة، تليها منطقة الشمال.

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