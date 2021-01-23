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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

منسق حياة كريمة بالمنوفية: الهيئة الهندسية تبدأ العمل بقرى المبادرة

السبت 23/يناير/2021 - 06:26 م
منسق حياة كريمة بالمنوفية
منسق حياة كريمة بالمنوفية
ولاء القاضى
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أجرى اليوم، فريق عمل مؤسسة حياة كريمة بمحافظة المنوفية، جولته الأولى بالوحدات المحلية المختلفة بمركز أشمون، للوقوف على متطلبات تلك الوحدات واحتياجاتها على أرض الواقع. 

وأجرى الفريق جولات متنوعة بالوحدات المحلية بسنتريس وساقية أبو شعرة وسبك الأحد، فى إطار المبادرة الكاملة حياة كريمة للوصول إلى كل شبر تشمل قرى المبادرة.
وأكد مهندس محمد ربيع المنسق العام للمبادرة، تواجد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمركزي أشمون والشهداء لبدء تنفيذ خطة تطوير 81 قرية بمحافظة المنوفية وتوابعهم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، علاوة على عقدهم اجتماعًا مع رؤساء المدن ورؤساء الوحدات لمناقشة الأعمال، لافتين إلى أنه سيتم النظر إلى مقترحات الأهالى من أجل التطوير الكامل لتلك القرى.
كان فريق حياة كريمة بمحافظة المنوفية قد التقى باللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ونائبه المحاسب محمد موسى، وتمت مناقشة الخطة التنفيذية لتطوير وتنمية 81 قرية بالمركزين، وذلك ضمن خطة التنسيق بين المحافظة وبين مؤسسة حياة كريمة، وذلك بعد فتح الحوار المجتمعى الذى أطلقته مؤسسة حياة كريمة وبعد تجميع المقترحات والطلبات المختلفة من الجهات التنفيذية.
وأكد الفريق أن الاجتماع سعى إلى دمج المقترحات والطلبات فيما بين الطرفين حتى يتثنى رفع خطة تنفيذية موحدة على مستوى محافظة المنوفية، ومن ثم الوصول إلى أفضل خطة يتم تنفذها للنهوض وتطوير قرى المبادرة.
وتناول فريق عمل مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية، عددًا من المحاور المختلفة ومناقشتها وتم عرض المحاور المختلفة، التى تشمل النهوض الكامل بالقرى والانتهاء من مشروعات البنية والتطوير للنهوض بالقرى المختلفة.
وأكد فريق عمل مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية أنهم حددوا العديد من المحاور المختلفة، وسيتم العمل الميدانى على الأرض من خلال جميع القرى والعزب للوصول إلى كل شبر من قرى المبادرة، مؤكدين أنه جار الانتهاء من الخطة لبدء العمل وتنفيذ المشروعات خلال أسبوع. 

من جانبه، أعرب محافظ المنوفية عن سعادته الغامرة بما سيتم خلال تلك المبادرة التى ستحقق حالة كبيرة من التطوير والنهوض بالقرى المختلفة وتقديم خدمات متميزة. 

وأكد محافظ المنوفية أنه سيتم العمل على جميع المحاور التى تحقق التطوير الكامل من بنية تحتية وغيرها من مشروعات تحقق الرضا الكامل للمواطنين، وتحقق خلق قرى نموذجية، وتساعد على النهوض بالمبادرة. 

يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسة حياة كريمة ومحافظة المنوفية متمثلة بالجهاز التنفيذي بمركزى أشمون والشهداء، لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير وتنمية 81 قرية ريفية، فضلًا عن الوقوف على أهم الأولويات التي سيتم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية التي تمس حياة المواطنين لتلبية كل مطالبهم واحتياجاتهم وذلك من خلال من خلال قيامهم بالمتابعة الميدانية لمعرفة الاحتياجات من قبل المواطنين، في إطار تنفيذ تكليفات فخامة رئيس الجمهورية بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن بالريف المصري.

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