الأنبا باخوم يهنئ مطران سوهاج الجديد للكاثوليك بسيامته

هنأ الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، الأنبا توما حليم مطران الكنيسة القبطية الكاثوليكية الجديد في سوهاج، بسيامته صباح اليوم.وقال الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تحتفل اليوم الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بالسيامة الأسقفية لصاحب النيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك".وأضاف: "وبهذه المناسبة يقدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، التهنئة لنيافته، متمنيًا له دوام الصحة ووافر النعم الإلهية من الروح القدس، لإتمام رسالته المقدسة".