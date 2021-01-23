اتحاد الكرة يدرس إقالة رئيس لجنة الحكام
السبت 23/يناير/2021 - 05:29 م
تدرس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد إقالة وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة.
وكشف مصدر داخل الجبلاية عن أن اللجنة الثلاثية لديها تحفظ على استمرار وجبه أحمد بعد الأخطاء المتكررة للحكام وكانت أخطاء كارثية منها واقعة محمد الشناوى حارس مرمى الأهلي مع حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي الذى تغاضى عن إشهار البطاقة الصفراء أو الحمراء للشناوى رغم أن الحارس قام بدفع يد الحكم وهو ما دفع اللجنة الثلاثية للتراجع عن عقوبة بتحفيفها من 4 مباريات إلى مباراة واحدة.