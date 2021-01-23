رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نادي القضاة يهنئ رجال الشرطة بعيدهم الـ69

السبت 23/يناير/2021 - 05:58 م
نادي القضاة
نادي القضاة
حسام محفوظ
طباعة
أرسل مجلس إدارة نادي قضاة مصر برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والضباط والأفراد، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ69.

وعلى مدار السنوات الماضية كان للقضاة دور هام في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر وأهمها الإرهاب، وقدموا شهداء أيضًا.
فعلى مدار التاريخ يسهم القضاة في دعم الدولة المصرية، ويتعرضون لتهديدات الجماعات الإرهابية، ويواجهون الإرهاب مع الدولة المصرية.

فمنذ 5 سنوات وبالتحديد في 30 يونيو 2015، اغتالت يد الإرهاب الشهيد المستشار هشام بركات وهو صائم في شهر رمضان المبارك.

وفي 15 مايو عام 2015، استهدف فيه شرذمة من الإرهابيين القتلة السيارة التي تقل قضاة العريش بوابل من الأعيرة النارية، مما أسفر عن استشهاد القضاة: مجدي محمد مبروك، وعبدالمنعم محمد عثمان، ومحمد مروان عبدالله، واستشهد أيضًا قائد السيارة شريف محمد حسين، كما نتج عن تلك الواقعة المفجعة إصابة القاضي أيمن سعيد.

كما أكد القضاة دائمًا أن تلك العمليات الإرهابية لن تزيد قضاة مصر إلا مثابرة وإصرارًا على مواصلة إرساء دعائم العدل في المجتمع، مؤكدين أن هذه المخططات المارقة المشينة التي لا تعبر إلا عن قلوب سوداء أعمتها الكراهية، وسيطر عليها الشيطان الرجيم، لتنفيذ مخططاتها الخبيثة في زعزعة أمن واستقرار مصر، والنيل من الدولة وسلطاتها، لن تثنيهم أبدًا عن استكمال عطائهم، ومواصلة أداء أسمى وأنبل رسالة عرفها التاريخ، وهي رسالة تحقيق العدل وإقرار الحق.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الزمالك يُفرط فى صدارة الدورى بتعادل سلبى مع أسوان

أشرف زكي يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد فريد

اتحاد الكرة يدرس إقالة رئيس لجنة الحكام

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

الصور

image description

سكرتير محافظ أسيوط يتفقد رصف شوارع حي شرق

image description

لجان لمتابعة تنفيذ للمشروعات بأسيوط

image description

«مياه أسيوط» تستجيب لشكاوى سكان 140 عمارة بالمدينة الصناعية

image description

«ظاهرة الثأر في الصعيد.. الحصاد المرير» محور عمل فرع ثقافة أسيوط

image description

أسيوط تناشد المواطنين التقدم للتصالح على مخالفات البناء قبل نهاية مارس

الأكثر قراءة

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

الزمالك يُفرط فى صدارة الدورى بتعادل سلبى مع أسوان

إخلاء سبيل أحمد الجنزوري في قضية «اغتصاب فتاة الفيرمونت»

اتحاد الكرة يدرس إقالة رئيس لجنة الحكام

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تمساح من نوع مهدد بالانقراض شوهد فى محمية تايلاندية

وفاة المذيع الأمريكي الشهير "لاري كينج" عن عمر 87 عاما

فلورنسا تعيد استقبال الزوار في كاتدرائيتها وترمم فسيفساء المعمودية

أبوظبي تنظم دورة جديدة لأكبر معرض للفروسية والصيد بالعالم

أيام زمان

حكاية مجنون سعاد حسنى الذى هددها بالقتل

كيف تسببت مكالمة هاتفية فى شائعة انتحار نجلاء فتحى؟

«كنت بصلي وعمري ما شربت خمرة».. اعترافات عبد السلام النابلسي

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

مقالات الرأي
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
المزيد

الثقافة

قنطرة بيبرس.. صوّر فيها «مولد يا دنيا» وسافر عبرها يوسف الجندي

«الناشرين المصريين»: وصول مرتجعات معرض السليمانية للكتاب

حفل توقيع «حكايا من الشمال والجنوب» فى الكتبجية (صور)

صدور رواية «فوق جسر الجمهورية» لشهد الراوي