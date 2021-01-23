نادي القضاة يهنئ رجال الشرطة بعيدهم الـ69

أرسل مجلس إدارة نادي قضاة مصر برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والضباط والأفراد، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ69.وعلى مدار السنوات الماضية كان للقضاة دور هام في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر وأهمها الإرهاب، وقدموا شهداء أيضًا.فعلى مدار التاريخ يسهم القضاة في دعم الدولة المصرية، ويتعرضون لتهديدات الجماعات الإرهابية، ويواجهون الإرهاب مع الدولة المصرية.فمنذ 5 سنوات وبالتحديد في 30 يونيو 2015، اغتالت يد الإرهاب الشهيد المستشار هشام بركات وهو صائم في شهر رمضان المبارك.وفي 15 مايو عام 2015، استهدف فيه شرذمة من الإرهابيين القتلة السيارة التي تقل قضاة العريش بوابل من الأعيرة النارية، مما أسفر عن استشهاد القضاة: مجدي محمد مبروك، وعبدالمنعم محمد عثمان، ومحمد مروان عبدالله، واستشهد أيضًا قائد السيارة شريف محمد حسين، كما نتج عن تلك الواقعة المفجعة إصابة القاضي أيمن سعيد.كما أكد القضاة دائمًا أن تلك العمليات الإرهابية لن تزيد قضاة مصر إلا مثابرة وإصرارًا على مواصلة إرساء دعائم العدل في المجتمع، مؤكدين أن هذه المخططات المارقة المشينة التي لا تعبر إلا عن قلوب سوداء أعمتها الكراهية، وسيطر عليها الشيطان الرجيم، لتنفيذ مخططاتها الخبيثة في زعزعة أمن واستقرار مصر، والنيل من الدولة وسلطاتها، لن تثنيهم أبدًا عن استكمال عطائهم، ومواصلة أداء أسمى وأنبل رسالة عرفها التاريخ، وهي رسالة تحقيق العدل وإقرار الحق.