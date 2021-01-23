شاهد سيامة الأنبا توما حبيب في 26 صورة

نشر الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، مجموعة جديدة من الصور للأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أثناء القداس الإلهي الذي أعدته كاتدرائية يسوع الملك بطهطا صباح اليوم في سيامة الأنبا توما حبيب.احتفلت صباح اليوم السبت، الكنيسة القبطية الكاثوليكية بالسيامة الأسقفية للمونسنيور توماس حليم باسم الأنبا توما حليم، مطرانًا على كرسي إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، متخذًا شعارًا أسقفيًا "متحدون بالمحبة"، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك بطهطا.ترأس الصلاة صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وبمشاركة السينودس البطريركي المقدس، وبحضور سيادة المطران نيقولاس هنري، السفير الباباوي بمصر، وسيادة المطران جورج شيحان، مطران الكنيسة المارونية بمصر، وسيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة بمصر.شارك أيضًا لفيف من الآباء الكهنة، ورؤساء الراهبانيات الرجالية والنسائية، والشمامسة الإكليريكيين، وممثلين عن الكنيسةِ الأرثوذكسية والإنجيلية، كما حضر الاحتفال أيضًا فريدة سلام، رئيس مجلس مدينة طهطا نائبا عن محافط سوهاج، هذا بالإضافة إلى بعض أعضاء مجلس النواب بسوهاج، والعديد من الشخصيات العامة بسوهاج.