غسل أطباق وتغيير حفاضات.. كيف قضى جورج كلوني عزله الصحي؟

فاجأ النجم العالمي جورج كلوني جمهوره بمجموعة من الأسرار الأسرية خلال فترة العزل الصحي التى قضاها بمنزله مع زوجته المحامية أمل كلوني 42 سنة، وتوأمهما البالغ من العمر ثلاث سنوات، ألكساندر وإيلا.يحكي جورج كلوني، 60 عامًا، كيف قضي تلك الفترة الصعبة التى مر بها العالم لصحيفة Los Angeles Times، كيف كانت عزلته مع عائلته الصغيرة فى المنزل.وقال كلوني:"كنت في عزلة مدتها 9 أشهر تقريبًا داخل المنزل"، مضيفًا: "لدى توأمان يبلغان من العمر 3 سنوات، لذلك كان الأمر بمثابة مغامرة بالنسبة لي، فى أداء الكثير من المهام المنزلية سواء في غسل الأطباق أو تغيير الحفاضات".وتشير الصحيفة، خلال حديثه مع نجم Ocean's 11 إلى أن كلوني يدرك كم هو محظوظ لكونه يعيش في قصر؛ إذ يمتلك منزلًا بقيمة 10 ملايين دولار في إنجلترا، إضافة إلى عقار بحي ستوديو سيتي في لوس أنجلوس وفيلا في بحيرة كومو بإيطاليا، كما يمتلك جورج أيضًا عقارات في كاليفورنيا.إذ تمكنه مساحة القصر الواسعة، الذى تحبطه حديقة واسعة، التجول خارج المنزل، لكنه سعيد لتمكنه من البقاء في المنزل، وجورج فى حديثه للصحيفة عبر عن امتنانه لكونه استطاع البقاء فى المنزل وسط عائلته فى جو من الأمان، ذلك الشعور الذى ربما يفتقده الكثيرين حول العالم.