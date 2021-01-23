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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عيد حماد: رجال الشرطة سياج الأمن والأمان لكل مواطن

السبت 23/يناير/2021 - 05:26 م
الأمن
الأمن
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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هنأ النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، وزارة الداخلية ورجال الشرطة بمناسبة عيدهم الـ69، قائلا: "عيد للأمن والاستقرار والانضباط في الوطن".

وقال حماد خلال تصريحات له اليوم السبت، إن السنوات الماضية أثبتت أن رجال الشرطة بذلوا الغالي والنفيس وقدموا التضحيات من أرواحهم وأجسادهم فداءً للوطن.

وأضاف نائب حلوان أن الغارة الإرهابية على الوطن، طوال ال10 سنوات الماضية، أوضحت أنه كان هناك استهداف للوطن، ولرجال الأمن انطلاقا من دورهم المشهود، موضحا أن الفوضى تعني الدمار والخراب، ولذلك كان الاستهداف لأبطال الداخلية.

وأوضح عضو مجلس النواب أنه إذا كانت قواتنا المسلحة الباسلة، هي درع الوطن المحررة للأرض والحامية ‏للعرض، فإن رجال الشرطة الوطنية قد أثبتوا أنهم سياج الأمن والأمان لكل مواطن ‏على أرض مصر.

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