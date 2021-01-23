إيهاب أبوكليلة: نعتز بدور الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية للبلاد

هنأ النائب إيهاب أبو كليلة عضو مجلس الشيوخ، رجال الشرطة البواسل وعلى رأسهم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والجنود وجميع العاملين بالوزارة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ69.وقال «أبو كيلة»، في بيانه: إننا نعتز بالدور العظيم لرجال الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية للبلاد، بكل تفاني وإخلاص فهم يحملون أرواحهم على أكفافهم فى مكافحة الجريمة، والتصدى للعناصر الإرهابية"، مؤكدا: "لن ننسي شهداءنا من رجال الشرطة الأبرار".وأضاف «أبو كليلة» أن أداء ضباط وأفراد جهاز الشرطة يعد رسالة الأمن السامية التي أقسم عليها أبناء المنظومة الشرطية.وقدم عضو مجلس الشيوخ، الشكر لكل الإدارات والقطاعات بوزارة الداخلية وعلى رأسها قطاع الأمن الوطني، والأمن العام ومكافحة الجريمة.