مجلس الأمن يؤكد دعمه لاستقلال وسلامة العراق

أكّد مجلس الأمن الدولي دعمه لاستقلال العراق وسيادته وسلامة أراضيه وعمليته الديمقراطية.وقال المجلس - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن "أعضاء المجلس ندّدوا بأشدّ العبارات بالهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع في بغداد، يوم الخميس الماضي، وأسفر عن مقتل 32 شخصًا على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 110 أشخاصٍ بجروح".وجدد المجلس التأكيد على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكّل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، مؤكدا ضرورة محاسبة مُرتكبي ومُدبّري ومُموّلي ورُعاة هذه الأعمال الإرهابية المُشينة وتقديمهم للعدالة.وحثّ أعضاء المجلس جميع الدول، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بفاعليةٍ مع حكومة العراق وجميع السُلطات الأُخرى ذات الصلة في هذا الصدد.وأعاد المجلس التأكيد على ضرورة أن تُكافح جميع الدول وبجميع الوسائل، ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأُخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، التهديداتِ التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان جرّاء الأعمال الإرهابية.واكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لأمن العراق ومواصلة الحرب ضد الإرهاب، بما في ذلك عصابات داعش الإرهابية.