رئيس الوزراء: 220 مليار لتطوير 9570 كم من شبكة السكك الحديدية

قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرضًا موسعًا خلال الافتتاحات الرئاسية اليوم، لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، وعددا من المشروعات القومية الكبرى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.وفي قطاع النقل والمواصلات، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل من خلال محورين مهمين أولهما "تطوير القائم"، حيث يخضع نحو 9570 كم من شبكة السكك الحديدية الحالية، للازدواج والميكنة ونظم الإشارات الحديثة مع إضافة أسطول جديد من الجرارات والقطارات، ويتم إنفاق أكثر من 220 مليار جنيه حاليًا لتطوير هذا القطاع وتطوير خدماته، وخلال العامين المقبلين، مع اكتمال كل هذا العمل سيتم النهوض بالمنظومة، وعرض جانبًا من النطوير الذي تخضع له المحطات والمزلقانات، وأسطول الجرارات والعربات التي تدخل الخدمة تباعًا، سواء مما ننتجه أو نستورده، والثاني هو "تحديث وسائل النقل الداخلية" مثل ترام الرمل كما ستدخل منظومة جديدة من الأتوبيسات الجماعية التي تعمل بالغاز أوالكهرباء لتحديث شبكة النقل الجماعي الداخلية.ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة تدرك أن هناك احتياجات لشبكة جديدة، كي تتواءم مع التوسعات العمرانية الجديدة، مضيفا "اتجهنا إلى المشروع العملاق وهو دخول المجال الحديث الذي سبقنا إليه كل العالم، وهو تقنيات النظم الكهربائية والذكية".وأشار في هذا الصدد إلى مشروعين كبيرين يتم تنفيذهما في القاهرة الكبرى، وهما مشروع القطار الكهربائي، والمونوريل، الذي يربط كل المدن في إقليم القاهرة الكبرى، إلى جانب المشروع الأهم الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالبدء فورًا في تنفيذه، وهو إنشاء شبكة جديدة للسكك الحديدية باستخدام القطارات الكهربائية فائقة السرعة.وأوضح رئيس الوزراء في هذا الصدد أن المشروع هو شبكة جديدة تصل إلى حوالي 2000 كم جدد بالكامل، تكلفتها الاستثمارية 350 مليار جنيه، ويتم تنفيذها لربط العمران القائم بالعمران الجديد، فزيادة الرقعة المعمورة تحتاج إلى شبكة جديدة من النقل الجماعي، وعرض تفاصيل الخطوط التي ستنفذ أولًا، بتكلفة 22 مليار دولار، أي حوالي 350 مليار جنيه، والخطوط الأخرى المستقبلية بتكلفة 9 مليارات دولار، سيبدأ تنفيذها لاحقًا، وفق رؤية واضحة لإنشاء شبكة جديدة من السكك الحديدية تخدم المصريين في الرقعة المعمورة الجديدة التي تتم زيادتها.أما قطاع الكهرباء، فقد أكد رئيس الوزراء أنه كان تحديًا كبيرًا، والآن بحجم استثمارات تتجاوز 500 مليار جنيه، أصبح لدينا فائض من الكهرباء، ولدينا قدرة لتصدير هذا العنصر المهم من الطاقة إلى الدول المحيطة، حيث يتم بالفعل الربط الكهربائي مع هذه الدول، لتصبح مصر مصدرًا لتصدير الطاقة الكهربائية للدول المجاورة.