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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بعد سيامته.. تعرف على توما حبيب مطران سوهاج الجديد

السبت 23/يناير/2021 - 06:19 م
توما حبيب
توما حبيب
جرجس صفوت - تريزة شنودة
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احتفلت صباح اليوم السبت، الكنيسة القبطية الكاثوليكية بالسيامة الأسقفية للمونسنيور توماس حليم باسم، الأنبا توما حليم، مطرانًا على كرسي إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، متخذًا شعارًا أسقفيًا "متحدون بالمحبة"، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك بطهطا.

وقال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه ترأس الصلاة صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وبمشاركة السينودس البطريركي المقدس، وبحضور المطران نيقولاس هنري، السفير الباباوي بمصر، والمطران جورج شيحان، مطران الكنيسة المارونية بمصر، والمطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة بمصر.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه شارك أيضًا لفيف من الآباء الكهنة، ورؤساء الراهبانيات الرجالية والنسائية، والشمامسة الإكليريكيين، وممثلين عن الكنيسةِ الأرثوذكسية والإنجيلية، كما حضر الاحتفال أيضًا الأستاذة فريدة سلام، رئيس مجلس مدينة طهطا نائبًا عن محافط سوهاج، هذا وبالإضافة إلى بعض أعضاء مجلس النواب بسوهاج، والعديد من الشخصيات العامة بسوهاج.

والأنبا توما، تقلد منصب مستشار سفارة الفاتيكان في مالطا في آخر مناصبه، قبل أن يسام مطرانًا لإيبارشية سوهاج خلفًا، للأنبا باسيليوس فوزي، الذي انتقل لرعاية كرسي المنيا.

والأنبا توما مواليد سوهاج بتاريخ 6 يوليو 1963، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1985، ثم عمل في مهنة المحاماة لمدة عامين، وفي 1987 التحق بالكلية الإكليريكية بالقاهرة لدراسة اللاهوت والفلسفة، وفي أكتوبر 1989 سافر إلى روما لدراسة اللاهوت في بعثة دراسية، بجامعة الأور بانيانا، وهي جامعة تابعة لمجمع انتشار الإيمان بالفاتيكان، وفي 27 مارس 1993، حصل على الدرجة الكهنوتية بيد البطريرك اسطفانوس الثاني غطاس، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك حينها، وفي عام 1996 تم ترشيحه للدراسة في الأكاديمية الدبلوماسية للكرسي الرسولي الفاتيكاني، وفي يونيو 1998 قدم رسالة الدكتوراه في القانون الكنسي بعنوان حقوق وواجبات بطريرك الإسكندرية منذ 1895 وحتى 1921 وحصل على درجة الامتياز من معهد الدراسات الشرقية بروما.

وفي يوليو من نفس العام، أنهى دراسته في الأكاديمية الدبلوماسية، وتم إرساله في أول بعثة له في أغسطس 1998 إلى هندوراس في أمريكا اللاتينية، ثم خدم في رواندا ثم الكويت ثم إيران ثم العراق، وفي لبنان وفي هولندا، وفي الجزائر وفي سوريا وحاليًا في مالطا، وفي 25 يونيو 2000 منحه البابا درجة مونسينور، وهو أول كاهن قبطي كاثوليكي يلتحق بالسلك الدبلوماسي للكرسي الباباوي بالفاتيكان، وهو يجيد عدة لغات، مثل الإنجليزية والإيطالية والإسبانية والفرنسية.

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