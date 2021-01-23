«الناشرين المصريين»: وصول مرتجعات معرض السليمانية للكتاب

أعلن اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة سعيد عبده وصول مرتجعات معرض السليمانية الدولي للكتاب، الذي أقيمت نسخته الثانية خلال الفترة من 18 - 27 نوفمبر الماضي بالعراق.وقال الاتحاد، في بيان مساء السبت: "ورد إلينا كتاب مؤسسة الحمد للشحن، بخصوص وصول مرتجعات معرض السليمانية الدولي للكتاب بمخازن الشركة، ويرجى التكرم بالتواصل مع شركة الشحن لاستلام المرتجعات الخاصة بكم".وافتتحت السلطات بإقليم كردستان العراق الدورة الثانية من معرض السليمانية، وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وشارك فى المعرض 400 دار نشر من 17 دولة عربية وأجنبية، وشمل المعرض عدة فعاليات وندوات وأمسيات ثقافية وأدبية وفنية.