«الأعلى للجامعات» يحدد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي 2020 – 2021، بعد العودة من إجازة نصف العام الدراسي يوم 20 فبراير المقبل.وعقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدوري اليوم السبت، بجامعة حلوان، بحضور رؤساء الجامعات الحكومية.وأكد المجلس الأعلى للجامعات، أن الامتحانات تعقد حسب طبيعة كل جامعة سواء امتحانات ورقية كما هو المعتاد، أو إلكترونية حسب البنية التحتية اللازمة لإجراء الاختبارات إلكترونيًا.