غدًا.. الأنبا كلاوديو يترأس احتفالات افتتاح سنة القديس يوسف

تنظم الرهبنة الكرملية الكاثوليكية قداسًا احتفاليًا بمناسبة افتتاح سنة القديس يوسف البتول.وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الرهبنة تحتفل بمرور 150 عامًا على إعلان القديس يوسف شفيعًا للكنيسة الكاثوليكية الجامعة.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، القداس الاحتفالي يأتي برئاسة المطران كلاوديو لوراتي الكومبونياني، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، في تمام الساعة السادسة من مساء غد الأحد، ببازليك القديسة تريزا بشبرا مصر.