أمريكا تجرى 288 مليون اختبار للكشف عن كورونا
السبت 23/يناير/2021 - 06:22 م
وكالاتطباعة
أجرت الولايات المتحدة الأمريكية حتى أمس 22 يناير، كشفًا لنحو 288.4 مليون شخص، بزيادة 0.7% مقارنة بذات التوقيت من اليوم السابق، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.
وحسب وكالة بلومبرج للأنباء، زادت الاختبارات الأمريكية بنسبة 0.7% عن المتوسط اليومي خلال الأسبوع الماضي البالغ 0.6%.
وسجلت نيويورك أكبر عدد من الاختبارات خلال اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي للاختبارات في الولاية إلى 30 مليون بزيادة قدرها 0.9%.
وشهدت ولاية فيرمونت أكبر زيادة في النسبة المئوية للاختبارات اليومية التي يتم إجراؤها، وبذلك ارتفع الإجمالي بنسبة 1.4% إلى 834067.
وتم اختبار حوالي 88% من سكان الولايات المتحدة، بناءً على تقديرات مكتب الإحصاء الأمريكي لعدد السكان لعام 2019.
وتم تسجيل 24.8 مليون حالة إصابة مؤكدة و414117 حالة وفاة في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا.
وحسب وكالة بلومبرج للأنباء، زادت الاختبارات الأمريكية بنسبة 0.7% عن المتوسط اليومي خلال الأسبوع الماضي البالغ 0.6%.
وسجلت نيويورك أكبر عدد من الاختبارات خلال اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي للاختبارات في الولاية إلى 30 مليون بزيادة قدرها 0.9%.
وشهدت ولاية فيرمونت أكبر زيادة في النسبة المئوية للاختبارات اليومية التي يتم إجراؤها، وبذلك ارتفع الإجمالي بنسبة 1.4% إلى 834067.
وتم اختبار حوالي 88% من سكان الولايات المتحدة، بناءً على تقديرات مكتب الإحصاء الأمريكي لعدد السكان لعام 2019.
وتم تسجيل 24.8 مليون حالة إصابة مؤكدة و414117 حالة وفاة في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا.