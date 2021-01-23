أمريكا تجرى 288 مليون اختبار للكشف عن كورونا

أجرت الولايات المتحدة الأمريكية حتى أمس 22 يناير، كشفًا لنحو 288.4 مليون شخص، بزيادة 0.7% مقارنة بذات التوقيت من اليوم السابق، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.وحسب وكالة بلومبرج للأنباء، زادت الاختبارات الأمريكية بنسبة 0.7% عن المتوسط اليومي خلال الأسبوع الماضي البالغ 0.6%.وسجلت نيويورك أكبر عدد من الاختبارات خلال اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي للاختبارات في الولاية إلى 30 مليون بزيادة قدرها 0.9%.وشهدت ولاية فيرمونت أكبر زيادة في النسبة المئوية للاختبارات اليومية التي يتم إجراؤها، وبذلك ارتفع الإجمالي بنسبة 1.4% إلى 834067.وتم اختبار حوالي 88% من سكان الولايات المتحدة، بناءً على تقديرات مكتب الإحصاء الأمريكي لعدد السكان لعام 2019.وتم تسجيل 24.8 مليون حالة إصابة مؤكدة و414117 حالة وفاة في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا.