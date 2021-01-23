محافظ المنوفية يشدد على التخلص الآمن من النفايات

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على القائمين بتشغيل مصنع تدوير القمامة بأبوخريطة بحي غرب شبين الكوم، بضرورة اتخاذ كل الإجراءات والتدابير البيئية اللازمة للحد من انبعاث الروائح الكريهة، كما شدد على ضرورة التخلص الآمن من النفايات أولًا بأول، واتخاذ الأساليب والطرق العلمية الحديثة، فضلًا عن الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.جاء ذلك خلال تفقده لمتابعة آلية سير العمل بالمصنع، رافقه نائبه محمد موسى وعددًا من أعضاء مجلس النواب ورئيس حي غرب ومدير إدارة البيئة بالديوان العام.وتابع محافظ المنوفية انتظام سير العمل، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل تشغيل المصنع، بداية من استقبال القمامة وحتى استخلاص المادة العضوية لاستغلالها كسماد عضوي وكذا المواد البلاستيكية المستخلصة واستخدامها كوقود، بديل.يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية واهتمامه للاستماع إلى شكاوى وآراء المواطنين والتواصل الدائم والفعال مع متطلباتهم ووضع الحلول المناسبة في إطار المعطيات المتاحة، مؤكدًا على متابعته الميدانية المستمرة لكل المشروعات التنموية بنطاق المحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطن المنوفى.جدير بالذكر أن مصنع تدوير القمامة من أهم المشروعات التنموية على أرض المحافظة، حيث يقام على مساحة 5 أفدنة، وبتكلفة إجمالية تقدر بـ130 مليون جنيه وبسعة إنتاجية تصل إلى 500 طن يوميًا من القمامة، بما يسهم بشكل كبير في الارتقاء بمنظومة النظافة.