بطريرك الأقباط الكاثوليك: القيادة بالكنيسة بذل عطاء وليس تسلطًا

قال البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية: "الدور القيادى فى الكنيسة ليس تسلطًا ولا امتلاكًا، إنما هي خدمة بذل وعطاء ولكى تكون هكذا لا بد أن تكون الخدمة ثمرة حب".وأضاف فى قداس السيامة الأسقفية للأنبا توما مطران سوهاج: "باسم آباء السينودس والأساقفة المجتمعين أقول لك أنبا توما: الرب اختارك من أجل خدمة الكنيسة ومنحك مسيرة طويلة لتكوينك إداريًا، أعطاك أسرة زرعت فيك أمورًا كثيرة وبالأكثر السخاء وحب الغير وحب الكنيسة، الرب اختارك كما اختار بطرس الرسول وسائر الرسل".وتابع: "فالأب المطران الجديد منذ نشأته ومنذ أن كان كاهنًا كان لديه دائمًا الاستعداد للرعاية. فكل مكان خدم به أنشأ به كنيسة لخدمة المؤمنين فيها. عليك أن تذكر أن العمل الرعوي يكون ثمرة حب للمسيح نفسه المصدر الأول والأساس فى حياتنا وحياة الكنيسة الرب معك ويقود خطواتك من أجل خدمة وبنيان إيبارشية سوهاج".