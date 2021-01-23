مُعلم يتحرش بطالبة بسنهور القبلية فى الفيوم (فيديو)

في كارثة تعليمية تشهدها إدارة سنورس التعليمية بمحافظة الفيوم، حيث قام مُعلم بمدرسة سنهور الإعدادية بنات بالتحرش بطالبة أثناء الدرس الخصوصي لها.واتهمت ولي أمر طالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة سنهور الإعدادية بقرية سنهور القبلية، مدرسًا بالتحرش بابنتها أثناء وجودها معه لإعطائها درسًا خصوصيًا بمادة اللغة العربية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.وقالت الطالبة مي أحمد، لـ"الدستور" إنها ذهبت لأخذ الحصة في منزل المدرس، وطلب منها أن تأتي بمفردها بعيدًا عن المجموعة بحجة أنها تحتاج تقوية في النحو، وفوجئت أنه يقوم بالتحرش بها وملامسة مناطق حساسة من جسدها، فصرخت وتركته وهربت من المكان، وتوجهت لمنزل أسرتها وأخبرتهم بالواقعة.وكانت قد حررت الطالبة وأهلها محضرًا برقم ٣١١٧٤ جنح قسم شرطة سنورس لسنة ٢٠٢٠م، ضد "ناصر. أ"، مُعلم لغة عربية بمدرسة سنهور الإعدادية بنات، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.