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السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مُعلم يتحرش بطالبة بسنهور القبلية فى الفيوم (فيديو)

السبت 23/يناير/2021 - 05:55 م
تحرش
تحرش
الفيوم - زينب علاء
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في كارثة تعليمية تشهدها إدارة سنورس التعليمية بمحافظة الفيوم، حيث قام مُعلم بمدرسة سنهور الإعدادية بنات بالتحرش بطالبة أثناء الدرس الخصوصي لها.

واتهمت ولي أمر طالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة سنهور الإعدادية بقرية سنهور القبلية، مدرسًا بالتحرش بابنتها أثناء وجودها معه لإعطائها درسًا خصوصيًا بمادة اللغة العربية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وقالت الطالبة مي أحمد، لـ"الدستور" إنها ذهبت لأخذ الحصة في منزل المدرس، وطلب منها أن تأتي بمفردها بعيدًا عن المجموعة بحجة أنها تحتاج تقوية في النحو، وفوجئت أنه يقوم بالتحرش بها وملامسة مناطق حساسة من جسدها، فصرخت وتركته وهربت من المكان، وتوجهت لمنزل أسرتها وأخبرتهم بالواقعة.

وكانت قد حررت الطالبة وأهلها محضرًا برقم ٣١١٧٤ جنح قسم شرطة سنورس لسنة ٢٠٢٠م، ضد "ناصر. أ"، مُعلم لغة عربية بمدرسة سنهور الإعدادية بنات، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة. اضغط

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