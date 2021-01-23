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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

534 إصابة بفيروس كورونا فى الكويت

السبت 23/يناير/2021 - 05:20 م
كورونا فى الكويت
كورونا فى الكويت
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 534 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 160 ألفًا و901 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند- في بيان صحفي- تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت نسخة منه- إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبتت إصابتها بفيروس (كوفيد- 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 50 حالة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 8 آلاف 978 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات مليونًا و455 ألفًا و481 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيًا بالمداومة على الأخذ بكل وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الجمعة، تسجيل حالة وفاة، و553 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 952 حالة، وحالات المصابين إلى 160 ألفّا و367 حالة.

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