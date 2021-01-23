إصابة 5 فى حادث تصادم ببنى سويف

أصيب 5 نجارين، اليوم السبت، فى حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى 8 ركاب في الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف.وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم أحمد ناصر أحمد 24 سنة، مصابًا بكدمات بالجسم، محمد ناصر أحمد نجار 22 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالذراع اليسرى، وربيع أحمد رفعت 40 سنة مصابًا باشتباه كسر بالذراع اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج.كما أصيب محسن أحمد رفعت 51 سنة بجروح وكدمات بالجسم، أحمد ربيع رجب 17 سنة بسحجات وكدمات بالجسم، وكلاهما مقيم بمركز ببا.ووجه الدكتور صلاح عمر، مدير عام المستشفى، الدكتور محمد جمال، نائب مدير المستشفى، بسرعة إسعاف المصابين على الفور وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.