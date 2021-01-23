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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الشباب المصري: افتتاح الرئيس لمزارع الفيروز إثراء للثروة السمكية

السبت 23/يناير/2021 - 05:07 م
محمد سيف
محمد سيف
بورسعيد:شيماء رشاد
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أكد محمد سيف، مسئول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري، أن افتتاح رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، للمزارع السمكية "الفيروز" بشرق بورسعيد، تُعد نقلة نوعية كبيرة لإثراء الثروة السمكية على مستوي مصر، بالإضافة إلى إسهامها في زيادة الدخل القومي من خلال عمليات التصدير.

وأضاف "سيف" خلال تعليقه علي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنطقة شرق بورسعيد والتي تعتبر قاطرة التنمية لمصر كلها، أن ما شهدته المنطقة من مشروعات صناعية كالمنطقة الصناعية التي تبلغ مساحتها 40 مليون متر مربع، والمزارع السمكية، والأنفاق التي تسهل عمليات مرور السيارات والبضائع شرقًا وغربًا.

وأوضح مسئول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري، أن هذه المنطقة كانت مهملة منذ سنوات قليلة إلا أنها أصبحت الآن مصدر جذب استثمارى لكافة المستثميرين على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الأرصفة البحرية التي يتم إنشائها الآن بميناء شرق بورسعيد تسهم بشكل كبير في وضع هذا الميناء ضمن أفضل الموانئ العالمية.

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