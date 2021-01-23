فى ذكراه.. تعرف على «عوبديا» أحد أنبياء الكتاب المقدس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بذكرى نياحة عوبيديا النبى.وقال كتاب التاريخ الكنسى، المعروف بـ"السنكسار"، إنه في مثل هذا اليوم تنيح القديس عوبيديا أحد أنبياء بني إسرائيل. وهو ابن حنانيا النبي من سبط يهوذا، وتنبأ في زمان يهوشفاط ملك يهوذا. وقيل إنه كان علي رأس الخمسين رجلًا الذين أرسلهم الملك أخزيا في المرة الثالثة إلى إيليا النبي. فجاءه باتضاع وتضرع إليه إلا يهلكه مثل أولئك الأولين الذين نزلت نار وأحرقتهم، بل يتراءف عليه وينزل معه إلى أخزيا الملك. فنزل معه النبي بأمر ملاك الرب. وهنا تحقق عوبيديا أن خدمة ٱيليا النبي أجل قدرًا من خدمة ملوك الأرض، أن مصاحبته له تؤدى به إلى خدمة الملك السمائي. فترك خدمة الملك وتبع إيليا، فحلت عليه نعمة النبوة، وتنبأ زمانا يزيد على العشرين سنة.وأضاف: "من ضمن نبوءاته أنه تنبأ على خراب بلاد أدوم لشماتتها بشعب الله. وعلى خلاص أورشليم وظفرها بآل عيسى وانتصارها على جميع أعدائها. وسبق مجيء السيد المسيح بنحو سبعمائة سنة. وتنيح ودفن في مقبرة آبائه".