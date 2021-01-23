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منوعات

تمساح من نوع مهدد بالانقراض شوهد في محمية تايلاندية

السبت 23/يناير/2021 - 05:04 م
جريدة الدستور
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شوهد تمساح سيامي من نوع مهدد بالانقراض يقدر طوله بثلاثة أمتار في أكبر محمية وطنية في تايلاند، للمرة الثانية فقط خلال عشر سنوات، وفق ما أظهرته صور نشرها مسؤولو هذا المتنزه السبت.

وتم تصوير هذا التمساح الذي يعيش في المياه العذبة، بواسطة مصيدة فوتوغرافيّة خلال وجوده على الضفة بعد خروجه من الماء، في محمية كانغ كراشان الوطنية، في المنطقة الحدودية بين تايلاند وبورما.

وكان هذا النوع من التماسيح موجودًا بكثافة في جنوب شرق آسيا، لكنّ أعدادها تراجعت بشكل كبير في المنطقة.

وأدرجت هذه التماسيح "المهددة بالانقراض" في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

ويعتقد مسؤولو المحمية أن عدد التماسيح من هذا النوع التي لا تزال في الطبيعة لا يتعدى العشرين، بسبب الصيد وفقدان الموائل.

قال مدير المحمية مانون بروسونجنيرن إن صور هذا التمساح التي التقطت في ديسمبر "دليل على أن متنزه كانغ كراشان الوطني منطقة مهمة للحفاظ على الحياة البرية".

وأوضح أن طول التمساح نحو ثلاثة أمتار، مشيرًا إلى أنها المرة الثانية فحسب خلال عشر سنوات يشاهد فيها تمساح من هذا النوع.

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