الكنيسة: القديسة دميانة أشهر شهيدات مصر (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "تمثلوا بإيمانهم".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن القديسة العظيمة دميانة الشهيدة والأربعين عذراء، وديرهن العامر للراهبات القبطيات الأرثوذكس ببراري بلقاس بمحافظة الدقهلية.وقال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال الحلقة إن القديسة دميانة هي أشهر شهيدات وقديسات مصر.واستعانت الكنيسة بتقرير عن القديسة والدير كانت قد أطلقته قناة "دي إم سي".يشار إلى أن حملة «تمثلوا بإيمانهم» هي حملة متخصصة في التاريخ الكنسي والسير الذاتية لقديسي الكنيسة المصرية.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.