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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا في كندا لـ742 ألف حالة

السبت 23/يناير/2021 - 05:08 م
جريدة الدستور
وكالات
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ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في كندا إلى 742 ألفًا و268 حالة إصابة حتى الساعة 07:30 صباح اليوم السبت بتوقيت تورونتو، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

كما ارتفعت حصيلة الوفيات في كندا إلى 18 ألفًا و633 حالة وفاة، بينما تعافى 659 ألفًا و185 شخصًا من مرض كوفيد-19، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

وقد مر نحو 51 أسبوعًا على ظهور حالة الإصابة الأولى في البلاد.

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