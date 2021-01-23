رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على 3 أشقاء قبل انتقامهم من مواطن بعين شمس

السبت 23/يناير/2021 - 05:00 م
القبض على 3 أشقاء
القبض على 3 أشقاء
هدير مصطفي
طباعة
ألقى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، القبض على 3 أشقاء بحوزتهم أسلحة نارية قبل تشاجرهم مع مواطن لاعتقادهم بوقوفة وراء حبس أحدهم بعين شمس.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس بقيادة المقدم أحمد طارق رئيس المباحث وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط كل من خ ا، 33 سنة عاطل ومقيم ـ دائرة القسم، والمفرج عنه حديثًا في القضية رقم301 لسنة 2019م عين شمس "سلاح ناري"، وشقيقيه م ا، 28 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان، والسابق اتهامه في قضيتين أخرهما 14968 لسنة 2015م عين شمس " سرقة متجر " وشقيقه أ ا ع، 27 سنة، عاطل ومقيم بذات العنوان،والسابق اتهامه في القضية رقم 6622 لسنة 2019م عين شمس "سلاح" وبحوزتهم 3 فرد خرطوش 12 مم"، 6 طلقات من ذات العيار.

بمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد التشاجر مع أحد الأشخاص يدعى ح ر س، اعتقادا منهم بأن تسبب في حبس المتهم الأول بالقضية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«صفعتني مرتين ولم أردهما لأنني أحببتها».. حكاية كاميليا مع رشدي أباظة

«من أكتوبر لأسوان 4 ساعات».. السيسي: القطار السريع هدفه اختصار المسافات

13 فبراير.. الحكم فى تسليم الهارب محمد على من إسبانيا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 23-1-2021

الصور

image description

سكرتير محافظ أسيوط يتفقد رصف شوارع حي شرق

image description

لجان لمتابعة تنفيذ للمشروعات بأسيوط

image description

«مياه أسيوط» تستجيب لشكاوى سكان 140 عمارة بالمدينة الصناعية

image description

«ظاهرة الثأر في الصعيد.. الحصاد المرير» محور عمل فرع ثقافة أسيوط

image description

أسيوط تناشد المواطنين التقدم للتصالح على مخالفات البناء قبل نهاية مارس

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل أحمد الجنزوري في قضية «اغتصاب فتاة الفيرمونت»

«من أكتوبر لأسوان 4 ساعات».. السيسي: القطار السريع هدفه اختصار المسافات

موعد امتحانات نصف العام 2021

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

وفاة المذيع الأمريكي الشهير "لاري كينج" عن عمر 87 عاما

تمساح من نوع مهدد بالانقراض شوهد في محمية تايلاندية

فلورنسا تعيد استقبال الزوار في كاتدرائيتها وترمم فسيفساء المعمودية

أبوظبي تنظم دورة جديدة لأكبر معرض للفروسية والصيد بالعالم

أيام زمان

حكاية مجنون سعاد حسنى الذى هددها بالقتل

كيف تسببت مكالمة هاتفية فى شائعة انتحار نجلاء فتحى؟

«كنت بصلي وعمري ما شربت خمرة».. اعترافات عبد السلام النابلسي

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

مقالات الرأي
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «2-2»
د.كريمة الحفناوى
أزمة «كورونا» وأهمية الاعتماد على الذات
المزيد

الثقافة

حفل توقيع «حكايا من الشمال والجنوب» فى الكتبجية (صور)

«الناشرين المصريين»: وصول مرتجعات معرض السليمانية للكتاب

صدور رواية «فوق جسر الجمهورية» لشهد الراوي

افتتاح معرض «حقول السماء» للفنان إبراهيم خطاب بسفر خان