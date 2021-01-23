القبض على 3 أشقاء قبل انتقامهم من مواطن بعين شمس

ألقى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، القبض على 3 أشقاء بحوزتهم أسلحة نارية قبل تشاجرهم مع مواطن لاعتقادهم بوقوفة وراء حبس أحدهم بعين شمس.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس بقيادة المقدم أحمد طارق رئيس المباحث وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط كل من خ ا، 33 سنة عاطل ومقيم ـ دائرة القسم، والمفرج عنه حديثًا في القضية رقم301 لسنة 2019م عين شمس "سلاح ناري"، وشقيقيه م ا، 28 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان، والسابق اتهامه في قضيتين أخرهما 14968 لسنة 2015م عين شمس " سرقة متجر " وشقيقه أ ا ع، 27 سنة، عاطل ومقيم بذات العنوان،والسابق اتهامه في القضية رقم 6622 لسنة 2019م عين شمس "سلاح" وبحوزتهم 3 فرد خرطوش 12 مم"، 6 طلقات من ذات العيار.بمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد التشاجر مع أحد الأشخاص يدعى ح ر س، اعتقادا منهم بأن تسبب في حبس المتهم الأول بالقضية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.