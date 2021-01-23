القبض على 3 أشقاء قبل انتقامهم من مواطن بعين شمس

القبض على 3 أشقاء قبل انتقامهم من مواطن بعين شمس
السبت 23/يناير/2021 - 05:00 م
هدير مصطفيطباعة
ألقى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، القبض على 3 أشقاء بحوزتهم أسلحة نارية قبل تشاجرهم مع مواطن لاعتقادهم بوقوفة وراء حبس أحدهم بعين شمس.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس بقيادة المقدم أحمد طارق رئيس المباحث وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط كل من خ ا، 33 سنة عاطل ومقيم ـ دائرة القسم، والمفرج عنه حديثًا في القضية رقم301 لسنة 2019م عين شمس "سلاح ناري"، وشقيقيه م ا، 28 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان، والسابق اتهامه في قضيتين أخرهما 14968 لسنة 2015م عين شمس " سرقة متجر " وشقيقه أ ا ع، 27 سنة، عاطل ومقيم بذات العنوان،والسابق اتهامه في القضية رقم 6622 لسنة 2019م عين شمس "سلاح" وبحوزتهم 3 فرد خرطوش 12 مم"، 6 طلقات من ذات العيار.
بمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد التشاجر مع أحد الأشخاص يدعى ح ر س، اعتقادا منهم بأن تسبب في حبس المتهم الأول بالقضية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس بقيادة المقدم أحمد طارق رئيس المباحث وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط كل من خ ا، 33 سنة عاطل ومقيم ـ دائرة القسم، والمفرج عنه حديثًا في القضية رقم301 لسنة 2019م عين شمس "سلاح ناري"، وشقيقيه م ا، 28 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان، والسابق اتهامه في قضيتين أخرهما 14968 لسنة 2015م عين شمس " سرقة متجر " وشقيقه أ ا ع، 27 سنة، عاطل ومقيم بذات العنوان،والسابق اتهامه في القضية رقم 6622 لسنة 2019م عين شمس "سلاح" وبحوزتهم 3 فرد خرطوش 12 مم"، 6 طلقات من ذات العيار.
بمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد التشاجر مع أحد الأشخاص يدعى ح ر س، اعتقادا منهم بأن تسبب في حبس المتهم الأول بالقضية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.