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السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

صاحب محل يطعن طالب بمطواة فى مشاجرة بالمرج

السبت 23/يناير/2021 - 05:00 م
طعن طالب
طعن طالب
هدير مصطفي
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أقدم صاحب محل على طعن طالب بمطواة فى مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة بالمرج.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ورود بلاغ لقسم شرطة المرج من مستشفى الدمرداش باستقبالها م م ص 22 سنة، طالب ومقيم بدائرة القسم ومصاب بجرح نافذ بالصدر.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وا خ 23 سنة، صاحب محل منظفات كائن بالعقار المواجه للعقار سكن المجني عليه ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم، بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام على اإثرها المجني عليه بالتعدي على المتهم بالضرب وإحداث تلفيات بالمحل الخاص به، مما أثار حفيظة المتهم فقام بالتعدي على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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