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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يتابع أعمال التطوير لمسار العائلة المقدسة

السبت 23/يناير/2021 - 05:00 م
أعمال التطوير لمسار
أعمال التطوير لمسار العائلة المقدسة
المنيا ـ على حسين
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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية، لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بجميع المحافظات، والذي يعد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية لتضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيد الثقافي والحضاري.

جاء ذلك أثناء قيام المحافظ، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بجولة لمتابعة اللمسات النهائية لأعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير بسمالوط، حيث سيسهم المسار في وضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة، العميد أنور عدلي مدير مشروعات المنيا بالشركة الوطنية للمقاولات العامة، محمد سيد رئيس مركز سمالوط، دكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة.

واطمأن المحافظ، خلال جولته على جميع الأعمال الجاري تنفيذها بالمدخل الرئيسي للمنطقة والاستراحة والطريق السياحي، وكذلك الانتهاء من تركيب اللوحات الارشادية وتمهيد الطريق المؤدية للكنيسة الأثرية بالبازلت وأعمال التشجير.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم الانتهاء من النقاط المحددة لتنفيذ أعمال التطوير، بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية، لخروج مشروع التطوير في أفضل صورة ممكنة وبشكل يليق بااسم مصر في المنطقة والعالم، مما يحقق استراتيجية شاملة ومحكمة لرؤية مصر المستقبلية للقطاع السياحي.

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