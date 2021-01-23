«الأرثوذكسية» تحتفل بذكرى رحيل القديس غرغوريوس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بذكرى نياحة القديس غريغوريوس.ولم يذكر كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، تفاصيل واقعة نياحة القديس غريغوريوس، إلا أنه كان شقيقًا للقديس دوماديوس الناسك، وبناءً على ذلك قامت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بوضعه ضمن قائمة قديسيها، ما استعدى ذكره بالقداس الإلهي صباح اليوم.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.