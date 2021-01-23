رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«حماة الوطن»: «الفيروز» نقلة كبيرة لمشروعات الاستزراع السمكى بالشرق الأوسط

السبت 23/يناير/2021 - 05:28 م
اللواء محمد الغباشى
اللواء محمد الغباشى
إسلام نصير
طباعة
قال اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشروع الفيروز بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، يعد نقلة كبيرة فى الاستزراع السمكي، فإنه يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويسهم في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى مساهمته في توفير آلاف فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد.

وأضاف مساعد رئيس الحزب أن مصر تحتل مكانة كبيرة في المنطقة، في مجال الاستزراع السمكي، حيث تحتل مصر المركز الأول لإفريقيا والسادس عالميًا، ما يشير إلى توفير الغذاء الصحى لأبناء الوطن بسعر مناسب مع تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك لتحقيق أحد مطالب الأمن القومى.

وأشار إلى أن الدولة عملت على زيادة مشروعات الاستزراع السمكي، وأولت لها اهتمامًا بالغًا كأحد المشروعات القومية، ولعل أبرزها «بركة غليون» بمحافظة كفرالشيخ، والمشروع القومي للاستزراع السمكي بمنطقة قناة السويس، والمزرعة النموذجية بقرية بالأقصر ومزارع سمكية بدمياط، مؤكدًا أن مصر تشهد كل يوم إنجازًا جديدًا، يضاف إلى الإنجازات، التى تتم فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«البترول» تكشف أسباب انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بطريق الإسماعيلية

إلغاء أوليمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

إخلاء سبيل أحمد الجنزوري في قضية «اغتصاب فتاة الفيرمونت»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 23-1-2021

الصور

image description

سكرتير محافظ أسيوط يتفقد رصف شوارع حي شرق

image description

لجان لمتابعة تنفيذ للمشروعات بأسيوط

image description

«مياه أسيوط» تستجيب لشكاوى سكان 140 عمارة بالمدينة الصناعية

image description

«ظاهرة الثأر في الصعيد.. الحصاد المرير» محور عمل فرع ثقافة أسيوط

image description

أسيوط تناشد المواطنين التقدم للتصالح على مخالفات البناء قبل نهاية مارس

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل أحمد الجنزوري في قضية «اغتصاب فتاة الفيرمونت»

موعد امتحانات نصف العام 2021

«من أكتوبر لأسوان 4 ساعات».. السيسي: القطار السريع هدفه اختصار المسافات

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

وفاة المذيع الأمريكي الشهير "لاري كينج" عن عمر 87 عاما

تمساح من نوع مهدد بالانقراض شوهد في محمية تايلاندية

فلورنسا تعيد استقبال الزوار في كاتدرائيتها وترمم فسيفساء المعمودية

أبوظبي تنظم دورة جديدة لأكبر معرض للفروسية والصيد بالعالم

أيام زمان

حكاية مجنون سعاد حسنى الذى هددها بالقتل

كيف تسببت مكالمة هاتفية فى شائعة انتحار نجلاء فتحى؟

«كنت بصلي وعمري ما شربت خمرة».. اعترافات عبد السلام النابلسي

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

مقالات الرأي
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «2-2»
د.كريمة الحفناوى
أزمة «كورونا» وأهمية الاعتماد على الذات
المزيد

الثقافة

حفل توقيع «حكايا من الشمال والجنوب» في الكتبجية (صور)

«الناشرين المصريين»: وصول مرتجعات معرض السليمانية للكتاب

صدور رواية «فوق جسر الجمهورية» لشهد الراوي

افتتاح معرض «حقول السماء» للفنان إبراهيم خطاب بسفر خان