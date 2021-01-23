«حماة الوطن»: «الفيروز» نقلة كبيرة لمشروعات الاستزراع السمكى بالشرق الأوسط

قال اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشروع الفيروز بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، يعد نقلة كبيرة فى الاستزراع السمكي، فإنه يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويسهم في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى مساهمته في توفير آلاف فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد.وأضاف مساعد رئيس الحزب أن مصر تحتل مكانة كبيرة في المنطقة، في مجال الاستزراع السمكي، حيث تحتل مصر المركز الأول لإفريقيا والسادس عالميًا، ما يشير إلى توفير الغذاء الصحى لأبناء الوطن بسعر مناسب مع تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك لتحقيق أحد مطالب الأمن القومى.وأشار إلى أن الدولة عملت على زيادة مشروعات الاستزراع السمكي، وأولت لها اهتمامًا بالغًا كأحد المشروعات القومية، ولعل أبرزها «بركة غليون» بمحافظة كفرالشيخ، والمشروع القومي للاستزراع السمكي بمنطقة قناة السويس، والمزرعة النموذجية بقرية بالأقصر ومزارع سمكية بدمياط، مؤكدًا أن مصر تشهد كل يوم إنجازًا جديدًا، يضاف إلى الإنجازات، التى تتم فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.