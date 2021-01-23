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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يقود حملة مفاجئة لرفع إشغالات حرم طريق الجامعة

السبت 23/يناير/2021 - 05:06 م
حملة مفاجئة لرفع
حملة مفاجئة لرفع إشغالات
المنيا ـ على حسين
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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، بفحص ومراجعة الموقف العام لجميع المنازل والمنشآت الواقعة بحرم الطريق أمام جامعة المنيا وعرض تقرير مفصل حولها.

جاء ذلك أثناء قيام المحافظ، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بقيادة حملة مفاجئة اليوم لرفع مجموعة من الإشغالات والتعديات على حرم الطريق أمام جامعة المنيا، بهدف إعادة الانضباط بعدد من أحياء مدينة المنيا، حيث تم خلال الحملة رفع وإزالة 9 حالات لتعديات وإشغالات على حرم الطريق، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد المحافظ أن تلك الحملات اليومية مستمرة من أجل القضاء على العشوائيات والتعديات التي تسيء إلى المظهر الحضاري للمدينة وتسبب إعاقة للمرور بالطريق العام، مشيرًا إلى استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمراكز يوميًا لتحقيق الانضباط للشوارع مع إلزام أصحاب المحلات التجارية بعدم التعدي على حرم الطريق، لافتًا إلى أنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء نهائيًا على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة.

وشدد المحافظ على أنه لن يقبل أي تهاون أو تقصير في تنفيذ القانون، موجهًا رؤساء المراكز بالتصدي بكل حسم وردع للمخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون، وإزالة كل التعديات والإشغالات.

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