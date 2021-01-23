الانتهاء من حفر بئر الأمهات بسيوة بـ7 ملايين جنيه

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، انتهاء أعمال حفر بئر الأمهات بسيوة، في إطار توفير مياه الرى المقننة للمساحات الزراعية بالمنطقة.وأكد العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة أنه تم الانتهاء من حفر بئر مياه الشرب العميق بمنطقة الأمهات، حيث تم التنفيذ من قبل جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى خلال 4 أشهر، بتكلفة 7 ملايين جنيه.وأوضح أنه تم تفجير مياه البئر بقدرة 13 بوصة قابلة للزيادة بعد إتمام الانتهاء من نظافة البئر طبيعيًا بضغط المياه من الأعماق.