البابا تواضروس يحذر من الاستهانة بمشاعر الآخرين (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "رسالة من البابا".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن مشاعر الآخرين.وقال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في أحدث رسائله للأقباط والتي جاءت في صيغة الفيديو: "لا تستهين بمشاعر الآخرين مهما إن كانت بسيطة".وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.