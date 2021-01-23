الحكومة: 2021 يشهد تنفيذ أول مليون فدان ضمن أنظمة الري الحديث

قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرضًا موسعًا خلال الافتتاحات الرئاسية اليوم لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، وعددا من المشروعات القومية الكبرى، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.وأشار رئيس الوزراء خلال عرضه إلى أن هناك مشروعًا آخر عملاقًا يتم الحديث عنه منذ أكثر من ثلاثين أو أربعين عامًا، وهو التحول إلى أنظمة الري الحديث، مؤكدًا أن هذا العام يشهد تنفيذ أول مليون فدان ضمن هذا المشروع، يتم تحويلها بالفعل إلى الري الحديث.ولفت مدبولي إلى أن هناك 4 ملايين فدان آخرى داخل الأراضي القديمة من المخطط دمجها داخل المشروع ضمن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، على مدار الـ 3 سنوات القادمة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع لا يوفر المياه فقط، لنستطيع الاستفادة من الوفر في هذه المياه في استصلاح أراض جديدة، ولكنه يزيد أيضًا من إنتاجية الفدان القائم بنسبة لا تقل عن 30%، وبالتالي تحقيق فائدة مزدوجة، لصالح الفلاح المصري.