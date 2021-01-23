سامي مغاوري: اعتذرت عن «ماما حامل» لتضارب وقته مع «اللعبة 2»

واصل الفنان سامي مغاوري، تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "اللعبة 2.. ليفل الوحش" على قدم وساق، تزامنا مع انطلاق عرضه غدًا على منصة شاهد vib.وقال "مغاوري" في تصريح لـ"الدستور" إنه اعتذر عن مشاركته في بطولة فيم "ماما حامل" نظرًا لتضارب وقته مع وقت تصوير مسلسل "اللعبة"، معربًا عن حبه وتقديره لكل فريق العمل سواء بالمسلسل أو الفيلم، ويتمنى التوفيق للجميع، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى المشاركة في الفيلم ولكن لم يستطيع ذلك بسبب ضيق الوقت نظرًا لتصوير المشاهد الأخيرة للمسلسل بالتزامن مع عرضه.وأضاف مغاوري أنه رشح للمشاركة أيضًا في بطولة مسلسل "قصر النيل" الذي تخوض بطولته الفنانة دينا الشربيني، ولكنه لم يستطيع التعاقد نظرًا بأنه طلب منه تغيير شكله، ولكنه ما زال يصور "اللعبة" لذلك سيعتبر راكور مما يمنعه من قبول ذلك فاعتذر عن المشاركة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح أيضًا.