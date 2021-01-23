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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يهنئ السيسي بمناسبة الذكرى 69 لعيد الشرطة

السبت 23/يناير/2021 - 04:42 م
أسامة القاضي
أسامة القاضي
المنيا ـ على حسين
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بعث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ 69 لعيد الشرطة كما بعث المحافظ، برقيات مماثلة لرئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والتنمية المحلية ومدير أمن المنيا.

جاء في نص برقية المحافظ: " يطيب لي أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة المنيا خالص التهاني القلبية مقرونة بأطيب الامنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، أعاده الله على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات... يوم سجل فيه رجال الشرطة البواسل أروع البطولات والتضحيات دفاعا عن استقلال الوطن وحريته، وندعو الله ان يرحم شهدائنا الابرار من أبناء الشرطة وجميع شهداء الوطن وان يحفظ مصرنا الحبيبة بسيادتكم وان يحفظكم لمصر قائدًا، عرفناه رمزًا للوطنية وزعيما صادقا يسير بالوطن للتنمية والتقدم والرخاء ومدافعًا عن الحق والعدل، داعين المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة ودوام التوفيق وان يسدد على طريق الخير خطاكم".

كما بعث المحافظ، برقيات مماثلة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اللواء محمود خليل مدير امن المنيا، وعدد من الوزراء والمحافظين.

وأكد المحافظ، أن عيد الشرطة ذكرى عظيمة تجسد معنى التضحية الحقيقي من أجل الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن هذه المناسبة العظيمة والوطنية نستلهم منها روح التضحية والعمل المخلص من أجل أن يبقى وطننا خالدا عبر الزمان.

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