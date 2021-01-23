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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بسبب كورونا.. «الكاتدرائية» تصدر نسخة إلكترونية من مجلة الكرازة

السبت 23/يناير/2021 - 06:26 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت - تريزة شنودة
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قدم المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عرضًا في صيغة الفيديو لمحتويات أول عددين من مجلة الكرازة الناطق الرسمي باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، لعام 2021.

وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، تطلق مجلة الكرازة الناطق الرسمي باسمها في نسخة إلكترونية (soft copy) في صيغة (pdf) دون النسخة الورقية نظرًا لاستمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وجاء ذلك منذ مارس المنصرم تقريبًا، حيث بداية الموجة الأولى من كورونا، الأمر الذي أدى إلى توقف الأنشطة الكنسية، مما أغلق الأسواق التي كانت تباع بها إصدارات المجلة بالكنائس، مما دفع الكنيسة لاتخاذ ذلك القرار.

يُذكر أن مجلة الكرازة هي الناطق باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، ولها إصدار نصف شهري، وأسسها البابا الراحل شنودة الثالث ويتابع مسيرتها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ويرأس تحريرها الأنبا مكاريوس أسقف عام كنائس المنيا وأبوقرقاص. اضغط

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