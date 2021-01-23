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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الأرثوذكسية» تترجم عظة البابا للإنجليزية لخدمة المهجر

السبت 23/يناير/2021 - 05:35 م
القس بولس حليم
القس بولس حليم
جرجس صفوت - تريزة شنودة
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أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "عظات البابا باللغة الإنجليزية"، وهي خدمة قدمها المركز الإعلامي للتواصل مع الأجيال الجديد بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمهجر.

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن عظة البابا الأحدث التي أطلقها من قداس عيد الغطاس بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية.

جاء ذلك في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة القس بولس حليم متحدثها الرسمي.

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