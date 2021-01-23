أسرار ريهام عبد الغفور تقودها لتصدر التريند

أقرب حد ليا حنان مطاوع

والدتي اسمها شمعة

جوزي كان بيطبلي

والدة جوزي ألمانية

مش متقنة اللغة العربية

أصعب فترة في حياتها

تصدرت ريهام عبد الغفور تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد ظهورها في برنامج «لايف من الدوبلكس» الذي تقدمه أبلة فاهيتا، حيث أطلقت ريهام من خلال البرنامج مجموعة من المعلومات عن حياتها الشخصية جعلتها تريند في الساعات الماضية على كافة مواقع السوشيال ميديا.قالت ريهام عبد الغفور: «أقرب حد ليا في الوسط الفني حنان مطاوع، وروحنا مع بعض قبل كدة في مهرجان كان وشوفت براد بيت ومعاه أنجلينا جولى، وكانت حامل وهو ماشى وراها بالشمسية».وأضافت ريهام عبد الغفور: «والدتى اسمها شمعة وبيتقال عليها كده عشان من صغرها كانت بيضة وحلوة ومنورة، بس هي اسمها الأصلى فاطمة بس مش بنقوله».قالت الفنانة ريهام عبد الغفور: «اتجوزت جوزى عشان كان بيطبلى في الأول وخلاص بقى بعدما اتجوزنا لأن الطبلة دى عملت مشاكل كتير، وكان لما بيطبل بلاقى حواليه 20 بنت فخليته يبطلها خالص».وتابعت ريهام عبد الغفور: «زوجى مصري بس والدته من ألمانيا، ومكنش له في التصوير ولكن بعد الجواز أخد كورس عشان نتصور كتير وكدة، وعمره ما حضر معايا ولا مهرجان ولا تكريم ولا جايزة استلمها».قالت ريهام عبد الغفور: «لم أكن مثل والدي في إتقانه اللغة العربية، ولكنه ساعدني عندما كنت أحضر لمسرحية الملك لير مع يحيى الفخراني، وقد ذهبت أول مرة إلى لوكيشن التصوير بدون علمه، بسبب رفضه للفكرة، خاصة إنني كنت في مرحلة الدراسة».وأضافت ريهام: «وأنا في مرحلة الصغر كنت أعاني من عدم الثقة في نفسي ودائما أشعر بالخجل، بسبب طبيعة جسدي النحيف، لذلك كان معظم أصدقائي يعجبون بصديقتي سارة وهذا سبب لي إحباط في البداية».