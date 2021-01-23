رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أسرار ريهام عبد الغفور تقودها لتصدر التريند

السبت 23/يناير/2021 - 07:04 م
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
سمر عبدالله
طباعة
تصدرت ريهام عبد الغفور تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد ظهورها في برنامج «لايف من الدوبلكس» الذي تقدمه أبلة فاهيتا، حيث أطلقت ريهام من خلال البرنامج مجموعة من المعلومات عن حياتها الشخصية جعلتها تريند في الساعات الماضية على كافة مواقع السوشيال ميديا.

أقرب حد ليا حنان مطاوع
قالت ريهام عبد الغفور: «أقرب حد ليا في الوسط الفني حنان مطاوع، وروحنا مع بعض قبل كدة في مهرجان كان وشوفت براد بيت ومعاه أنجلينا جولى، وكانت حامل وهو ماشى وراها بالشمسية».

والدتي اسمها شمعة
وأضافت ريهام عبد الغفور: «والدتى اسمها شمعة وبيتقال عليها كده عشان من صغرها كانت بيضة وحلوة ومنورة، بس هي اسمها الأصلى فاطمة بس مش بنقوله».

جوزي كان بيطبلي
قالت الفنانة ريهام عبد الغفور: «اتجوزت جوزى عشان كان بيطبلى في الأول وخلاص بقى بعدما اتجوزنا لأن الطبلة دى عملت مشاكل كتير، وكان لما بيطبل بلاقى حواليه 20 بنت فخليته يبطلها خالص».

والدة جوزي ألمانية

وتابعت ريهام عبد الغفور: «زوجى مصري بس والدته من ألمانيا، ومكنش له في التصوير ولكن بعد الجواز أخد كورس عشان نتصور كتير وكدة، وعمره ما حضر معايا ولا مهرجان ولا تكريم ولا جايزة استلمها».

مش متقنة اللغة العربية
قالت ريهام عبد الغفور: «لم أكن مثل والدي في إتقانه اللغة العربية، ولكنه ساعدني عندما كنت أحضر لمسرحية الملك لير مع يحيى الفخراني، وقد ذهبت أول مرة إلى لوكيشن التصوير بدون علمه، بسبب رفضه للفكرة، خاصة إنني كنت في مرحلة الدراسة».

أصعب فترة في حياتها
وأضافت ريهام: «وأنا في مرحلة الصغر كنت أعاني من عدم الثقة في نفسي ودائما أشعر بالخجل، بسبب طبيعة جسدي النحيف، لذلك كان معظم أصدقائي يعجبون بصديقتي سارة وهذا سبب لي إحباط في البداية».

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل أحمد الجنزوري في قضية «اغتصاب فتاة الفيرمونت»

«البترول» تكشف أسباب انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بطريق الإسماعيلية

الحكومة تنفي إنفاق 90 مليار جنيه من الموازنة العامة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية

سبب مشادة عبدالله السعيد وعلي جبر في مباراة بيراميدز وسموحة

الصور

image description

سكرتير محافظ أسيوط يتفقد رصف شوارع حي شرق

image description

لجان لمتابعة تنفيذ للمشروعات بأسيوط

image description

«مياه أسيوط» تستجيب لشكاوى سكان 140 عمارة بالمدينة الصناعية

image description

«ظاهرة الثأر في الصعيد.. الحصاد المرير» محور عمل فرع ثقافة أسيوط

image description

أسيوط تناشد المواطنين التقدم للتصالح على مخالفات البناء قبل نهاية مارس

الأكثر قراءة

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

الزمالك يُفرط فى صدارة الدورى بتعادل سلبى مع أسوان

إخلاء سبيل أحمد الجنزوري في قضية «اغتصاب فتاة الفيرمونت»

اتحاد الكرة يدرس إقالة رئيس لجنة الحكام

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تمساح من نوع مهدد بالانقراض شوهد فى محمية تايلاندية

وفاة المذيع الأمريكي الشهير "لاري كينج" عن عمر 87 عاما

فلورنسا تعيد استقبال الزوار في كاتدرائيتها وترمم فسيفساء المعمودية

أبوظبي تنظم دورة جديدة لأكبر معرض للفروسية والصيد بالعالم

أيام زمان

حكاية مجنون سعاد حسنى الذى هددها بالقتل

كيف تسببت مكالمة هاتفية فى شائعة انتحار نجلاء فتحى؟

«كنت بصلي وعمري ما شربت خمرة».. اعترافات عبد السلام النابلسي

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «2-2»
المزيد

الثقافة

قنطرة بيبرس.. صوّر فيها «مولد يا دنيا» وسافر عبرها يوسف الجندي

«الناشرين المصريين»: وصول مرتجعات معرض السليمانية للكتاب

حفل توقيع «حكايا من الشمال والجنوب» فى الكتبجية (صور)

صدور رواية «فوق جسر الجمهورية» لشهد الراوي