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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

تقودك إلى الموت.. تفاصيل لعبة «الوشاح» القاتلة

السبت 23/يناير/2021 - 04:31 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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انتحرت طفلة صباح اليوم في مدينة باليرمو جنوب إيطاليا مختنقة، بعدما شاركت في لعبة «الوشاح» بموقع الفيديوهات الشهيرة «تيك توك»، فما تفاصيل هذه اللعبة؟

1- لعبة مغامرة ثلاثية الأبعاد، حيث يُرغم اللاعب على استخدام وشاحة متعدد الأشكال لاستكشاف بيئة سحرية وحل الألغاز الغامضة والتغلب على المشكلات الصعبة.

2- تصنف على أنها لعبة فيديو ألغاز ومغامرات وأكشن ومهمة اللاعب هي محاصرة الأرواح المتمردة التي خلقت عوالمها الخاصة.

3- تمنع الأطفال عن التنفس حتى يفقدوا وعيهم لكي يشعروا بأحاسيس قوية، وتتسبب كل عام بوقوع حوادث للأطفال، ومن بين هذه الحوادث ما هو مميت بالفعل.

4- يخنق الطفل نفسه أو يطلب من أحد أصدقائه ربط عنقه حتى يقيس قدراته، ما يجعل الأطفال تنهي حياتها.

5- انتشر التحدي بين الأطفال في بعض المدن بالعالم، ويقوم التحدي على استمرار خنق المتحدي حتى يصل لمرحلة الهلوسة وعدم وصول الأكسجين للرئتين.

6- بسبب انقطاع الأكسجين عن الطفل حذر أطباء عالميين من هذه اللعبة التي تسبب إعاقات كثيرة في المخ لدى الأطفال الذين يلعبونها.

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