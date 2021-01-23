تقودك إلى الموت.. تفاصيل لعبة «الوشاح» القاتلة

انتحرت طفلة صباح اليوم في مدينة باليرمو جنوب إيطاليا مختنقة، بعدما شاركت في لعبة «الوشاح» بموقع الفيديوهات الشهيرة «تيك توك»، فما تفاصيل هذه اللعبة؟1- لعبة مغامرة ثلاثية الأبعاد، حيث يُرغم اللاعب على استخدام وشاحة متعدد الأشكال لاستكشاف بيئة سحرية وحل الألغاز الغامضة والتغلب على المشكلات الصعبة.2- تصنف على أنها لعبة فيديو ألغاز ومغامرات وأكشن ومهمة اللاعب هي محاصرة الأرواح المتمردة التي خلقت عوالمها الخاصة.3- تمنع الأطفال عن التنفس حتى يفقدوا وعيهم لكي يشعروا بأحاسيس قوية، وتتسبب كل عام بوقوع حوادث للأطفال، ومن بين هذه الحوادث ما هو مميت بالفعل.4- يخنق الطفل نفسه أو يطلب من أحد أصدقائه ربط عنقه حتى يقيس قدراته، ما يجعل الأطفال تنهي حياتها.5- انتشر التحدي بين الأطفال في بعض المدن بالعالم، ويقوم التحدي على استمرار خنق المتحدي حتى يصل لمرحلة الهلوسة وعدم وصول الأكسجين للرئتين.6- بسبب انقطاع الأكسجين عن الطفل حذر أطباء عالميين من هذه اللعبة التي تسبب إعاقات كثيرة في المخ لدى الأطفال الذين يلعبونها.