محمد رشاد عثمان: «مشروع الفيروز» يجتذب آلاف العمال ويخلق واقعّا تنمويًا كبيرًا

أكد النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية وضخامة مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، والذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.وأضاف رشاد خلال تصريحات له، اليوم، أنه إنجاز جديد لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة، التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس السيسي.وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن المشروع، يمثل قيمة مضافة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وسيناء، كما أنه سيعمل على إنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بالمنطقة،ويوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المهن والتخصصات.وتابع نائب الإسكندرية، أن الدولة المصرية نفذت العديد من المشروعات الكبيرة في مجالات الزراعة والاستصلاح الزراعى والاستزراع السمكى على مدى السنوات الماضية جذبت أنظار العالم، لأنها عملت على الاستفادة من كل الإمكانيات والمقدرات المصرية.وأكد عثمان، أن مصر خطت خطوات واسعة في مجال مشاريع الاستزراع السمكي، كما أن مشاريع شرق التفريعة متعددة وتجتذب آلاف العمالة، مضيفًا: أن مصر تشهد جهدًا هائلًا من جانب الرئيس السيسي لتحقيق التنمية في كل ربوع الوطن.