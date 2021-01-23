رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استخراج جثة سادسة لشاب من أسفل عقار المحلة المنهار

السبت 23/يناير/2021 - 04:29 م
عقار المحلة المنهار
عقار المحلة المنهار
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
استخرجت قوات الحماية المدنية والإنقاذ بالغربية، الجثة السادسة، من ضحايا عقار المحلة المنهار بمنطقة أبوراضي، التابع لحي أول المحلة، لشاب يُدعى "وائل جميل إبراهيم صليب"، 35 عاما، ليرتفع عدد الضحايا العقار إلى 8 ضحايا، مصابين و6 وفيات، وتم نقل المصابين لمستشفى المحلة العام والجثث لمشرحة المستشفى.

وأرجع بعض الخبراء، من المعاينة المبدئية، سبب انهيار المنزل للارتفاعات المخالفة، حيث أن عرض الشارع 8 أمتار في حين أن المباني الملاصقة للعقار تصل لارتفاعات بين 12 و14 طابقا.

وأرجع مصدر في حديثه لـ"الدستور"، سبب انهيار المنزل لتأثير المنازل المجاورة عليه، بالإضاقة لكونه مبني على حوائط حاملة دون أعمدة خرسانية، ولم يصدُر له أي قرارات إزالة.

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغريية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، ومدير أمن الغربية، ومساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، وجميع القيادات الشعبية والتنفيذية، قد انتقلوا إلى موقع أعمال إنقاذ ضحايا انهيار منزل بمنطقة أبو راضي بحي أول المحلة، كما وصل وفد من كنيسة المحلة الكبرى، إلى موقع الحدث لمتابعة إنقاذ الضحايا وتفقد المنزل والمنازل المجاورة ولبث روح من الهدوء على سكان المنطقة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل أحمد الجنزوري في قضية «اغتصاب فتاة الفيرمونت»

مصدر بالصحة: ارتفاع معدلات الشفاء من كورونا 5% خلال الأيام السابقة

مدبولى: هدف إنشاء مدن الجيل الرابع توفير ملايين فرص العمل

السيسى يفتتح عبر الفيديو كونفرانس عدة مشروعات قومية بـ4 محافظات

الصور

image description

سكرتير محافظ أسيوط يتفقد رصف شوارع حي شرق

image description

لجان لمتابعة تنفيذ للمشروعات بأسيوط

image description

«مياه أسيوط» تستجيب لشكاوى سكان 140 عمارة بالمدينة الصناعية

image description

«ظاهرة الثأر في الصعيد.. الحصاد المرير» محور عمل فرع ثقافة أسيوط

image description

أسيوط تناشد المواطنين التقدم للتصالح على مخالفات البناء قبل نهاية مارس

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل أحمد الجنزوري في قضية «اغتصاب فتاة الفيرمونت»

«من أكتوبر لأسوان 4 ساعات».. السيسي: القطار السريع هدفه اختصار المسافات

موعد امتحانات نصف العام 2021

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

وفاة المذيع الأمريكي الشهير "لاري كينج" عن عمر 87 عاما

تمساح من نوع مهدد بالانقراض شوهد في محمية تايلاندية

فلورنسا تعيد استقبال الزوار في كاتدرائيتها وترمم فسيفساء المعمودية

أبوظبي تنظم دورة جديدة لأكبر معرض للفروسية والصيد بالعالم

أيام زمان

حكاية مجنون سعاد حسنى الذى هددها بالقتل

كيف تسببت مكالمة هاتفية فى شائعة انتحار نجلاء فتحى؟

«كنت بصلي وعمري ما شربت خمرة».. اعترافات عبد السلام النابلسي

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

مقالات الرأي
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «2-2»
د.كريمة الحفناوى
أزمة «كورونا» وأهمية الاعتماد على الذات
المزيد

الثقافة

حفل توقيع «حكايا من الشمال والجنوب» فى الكتبجية (صور)

«الناشرين المصريين»: وصول مرتجعات معرض السليمانية للكتاب

صدور رواية «فوق جسر الجمهورية» لشهد الراوي

افتتاح معرض «حقول السماء» للفنان إبراهيم خطاب بسفر خان