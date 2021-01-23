استخراج جثة سادسة لشاب من أسفل عقار المحلة المنهار

استخرجت قوات الحماية المدنية والإنقاذ بالغربية، الجثة السادسة، من ضحايا عقار المحلة المنهار بمنطقة أبوراضي، التابع لحي أول المحلة، لشاب يُدعى "وائل جميل إبراهيم صليب"، 35 عاما، ليرتفع عدد الضحايا العقار إلى 8 ضحايا، مصابين و6 وفيات، وتم نقل المصابين لمستشفى المحلة العام والجثث لمشرحة المستشفى.وأرجع بعض الخبراء، من المعاينة المبدئية، سبب انهيار المنزل للارتفاعات المخالفة، حيث أن عرض الشارع 8 أمتار في حين أن المباني الملاصقة للعقار تصل لارتفاعات بين 12 و14 طابقا.وأرجع مصدر في حديثه لـ"الدستور"، سبب انهيار المنزل لتأثير المنازل المجاورة عليه، بالإضاقة لكونه مبني على حوائط حاملة دون أعمدة خرسانية، ولم يصدُر له أي قرارات إزالة.وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغريية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، ومدير أمن الغربية، ومساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، وجميع القيادات الشعبية والتنفيذية، قد انتقلوا إلى موقع أعمال إنقاذ ضحايا انهيار منزل بمنطقة أبو راضي بحي أول المحلة، كما وصل وفد من كنيسة المحلة الكبرى، إلى موقع الحدث لمتابعة إنقاذ الضحايا وتفقد المنزل والمنازل المجاورة ولبث روح من الهدوء على سكان المنطقة.