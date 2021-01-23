إخلاء سبيل أحمد الجنزوري في قضية «اغتصاب فتاة الفيرمونت»

أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل المتهم أحمد الجنزوري، على ذمة التحقيقات بقضية التعدي على فتاة بفندق فيرمونت.وكانت النيابة العامة قد أمرت الأيام الماضية بإخلاء سبيل المتهمين سيف الدين أحمد، ونازلي مصطفى ابنة الفنانة نهي العمروسي.بداية القضية تعود لـ 5 أغسطس الماضي عندما أعلنت النيابة العامة أنها تباشر التحقيق في واقعة اعتداء بعض الأشخاص جنسيًا على فتاة داخل فندق "فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة، بعد تلقيها في 4 أغسطس الماضي كتابًا من المجلس القومي للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها المجني عليها وبعض المعلومات من بعض الشهود عن الواقعة.ثم أصدرت النيابة بيانا آخر أمرت فيه بضبط المتهمين ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم، وقالت النيابة إن القرار بعد إجرائها تحقيقاتها، والتي منها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود.