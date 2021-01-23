حمو بيكا يحضر عرض «صباحية مباركة» لنجمي مسرح مصر

حضر مطرب المهرجانات حمو بيكا العرض المسرحي (صباحية مباركة يا عريس) الذي يقوم ببطولته علي ربيع أوس أوس؛ حيث كشف الأخير عن صورة أثناء حضور مغني المهرجانات وأرفق معها جملة قائلًا: "نورنا نجم المهرجانات الإسكندراني العسل أبو قلب طيب حمو بيكا".المسرحية تعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وهى التجربة الأولى التى يخوض النجم أشرف عبد الباقى فى المسرح بعد إعلان انتهاء عروض "مسرح مصر"، حيث استعان بعلى ربيع وأوس أوس لبطولة المسرحية بمشاركة عدد من المواهب التى يقدمهم فى مسرحيته "جريما فى المعادى".مسرحية "صباحية مباركة" بطولة علي ربيع، أوس أوس، سليمان عيد، طاهر أبوليلة، حسام داغر، أحمد سلطان، نيفين التوني، ملك ياسر، نيللي محمود، محمد مغاوري، محمد منصور، صميدة، جابر فراج وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجي.المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبدالباقي.