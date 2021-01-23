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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ الغربية يتفقد مستشفى حميات المحلة

السبت 23/يناير/2021 - 04:18 م
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم السبت، جولة تفقدية مفاجئة لمستشفى حميات المحلة، رافقه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وبدأت الجولة بتفقد أقسام المستشفى المختلفة "الاستقبال - الباطنة - العناية المركزة -الصيدلية - المطبخ".

وأكد محافظ الغربية أهمية العمل سويًا في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لجميع مواطني المحافظة، والعمل على توفير جميع الإمكانيات بالتنسيق مع القطاع الحكومي والمجتمعي، مطالبا باتباع كل إجراءات مكافحة العدوى والاهتمام بالنظافة الدورية للمستشفى.

كما تفقدت الأعمال الإنشائية بالمبنى بالمستشفى، ووجه بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال التي تتم به خلال الأشهر القليلة القادمة، للتسهيل علي المرضي، حيث يعد إضافة متميزة تساهم بشكل كبير في زيادة الطاقة الاستيعابية بالمستشفى.

وخلال الجولة، التقى وكيل وزارة الصحة، المرضى بالمستشفى للاطمئنان على صحتهم والاستماع إلى شكواهم، مؤكدا أن القطاع الصحي له أولوية كبيرة في مخططات العمل خلال الفترة القادمة، لتحسينه وتقديم خدمات طبية تليق بالمواطنين.

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