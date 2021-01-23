رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة ثمانيني ترفع عدد قتلى عقار المحلة لـ5 حتى الآن

السبت 23/يناير/2021 - 05:03 م
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
ارتفع عدد الضحايا في العقار المنهار بمنطقة أبوراضي بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية إلى 7 ضحايا، مصابين و5 وفيات -رجل وسيدتين وشاب- ذلك عقب وفاة رجل في العقد التاسع من العمر يدعى "إيزيس نصيف يوسف"، 80 سنة، قبل قليل، بالعقار المكون من 5 طوابق والمبني على حوائط حاملة دون أعمدة أسرتين، وتم نقل المصابين لمستشفى المحلة العام والجثث لمشرحة المستشفى.

وأرجع بعض الخبراء، من المعاينة المبدئية، سبب انهيار المنزل للارتفاعات المخالفة، حيث إن عرض الشارع 8 أمتار في حين أن المباني الملاصقة للعقار تصل لارتفاعات بين 12 و14 طابقا.

وأرجع مصدر في حديث خاص لـ"الدستور"، سبب انهيار المنزل لتأثير المنازل المجاورة عليه، إضافة لكونه مبني على حوائط حاملة دون أعمدة خرسانية، ولم يصدُر له أي قرارات إزالة.

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغريية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، ومدير أمن الغربية، ومساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، وجميع القيادات الشعبية والتنفيذية، قد انتقلوا إلى موقع أعمال إنقاذ ضحايا انهيار منزل بمنطقة أبو راضي بحي أول المحلة، كما وصل وفد من كنيسة المحلة الكبرى، إلى موقع الحدث لمتابعة إنقاذ الضحايا وتفقد المنزل والمنازل المجاورة ولبث روح من الهدوء على سكان المنطقة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الأعلى للجامعات» يحدد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

إخلاء سبيل أحمد الجنزوري في قضية «اغتصاب فتاة الفيرمونت»

«صفعتني مرتين ولم أردهما لأنني أحببتها».. حكاية كاميليا مع رشدي أباظة

«من أكتوبر لأسوان 4 ساعات».. السيسي: القطار السريع هدفه اختصار المسافات

الصور

image description

سكرتير محافظ أسيوط يتفقد رصف شوارع حي شرق

image description

لجان لمتابعة تنفيذ للمشروعات بأسيوط

image description

«مياه أسيوط» تستجيب لشكاوى سكان 140 عمارة بالمدينة الصناعية

image description

«ظاهرة الثأر في الصعيد.. الحصاد المرير» محور عمل فرع ثقافة أسيوط

image description

أسيوط تناشد المواطنين التقدم للتصالح على مخالفات البناء قبل نهاية مارس

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل أحمد الجنزوري في قضية «اغتصاب فتاة الفيرمونت»

«من أكتوبر لأسوان 4 ساعات».. السيسي: القطار السريع هدفه اختصار المسافات

موعد امتحانات نصف العام 2021

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

وفاة المذيع الأمريكي الشهير "لاري كينج" عن عمر 87 عاما

تمساح من نوع مهدد بالانقراض شوهد في محمية تايلاندية

فلورنسا تعيد استقبال الزوار في كاتدرائيتها وترمم فسيفساء المعمودية

أبوظبي تنظم دورة جديدة لأكبر معرض للفروسية والصيد بالعالم

أيام زمان

حكاية مجنون سعاد حسنى الذى هددها بالقتل

كيف تسببت مكالمة هاتفية فى شائعة انتحار نجلاء فتحى؟

«كنت بصلي وعمري ما شربت خمرة».. اعترافات عبد السلام النابلسي

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

مقالات الرأي
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «2-2»
د.كريمة الحفناوى
أزمة «كورونا» وأهمية الاعتماد على الذات
المزيد

الثقافة

حفل توقيع «حكايا من الشمال والجنوب» فى الكتبجية (صور)

«الناشرين المصريين»: وصول مرتجعات معرض السليمانية للكتاب

صدور رواية «فوق جسر الجمهورية» لشهد الراوي

افتتاح معرض «حقول السماء» للفنان إبراهيم خطاب بسفر خان