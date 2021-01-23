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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

مصدر يكشف أسباب انهيار عقار المحلة الكبرى

السبت 23/يناير/2021 - 04:05 م
انهيار عقار المحلة
انهيار عقار المحلة الكبرى
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أكد مصدر مُطلع داخل ديوان عام محافطة الغربية، أن عدد الضحايا في العقار المنهار بمنطقة أبوراضي بالمحلة الكبري، حتى الآن، 7 ضحايا، 4 متوفين، و3 مصابين وجميعهم من الأخوة الأقباط، وتم نقل المصابين لمستشفى المحلة العام والمتوفين لمشرحة المستشفى.

وأرجع المصدر في حديثه لـ"الدستور" سبب انهيار المنزل المكون من 5 طوابق أنه مبني على حوائط حاملة دون أعمدة، بالإضافة إلى وجود مباني بارتفاعات مخالفة، حيث أن عرض الشارع 8 أمتار، في حين أن المباني الملاصقة العقار ما بين ١٢ و١٤ طابق، موضحا أن العقار ليس له أي قرارات إزالة ولم يصدر بشأنه أي قرار من قبل.

وأصدرت محافظة الغربية، قرارًا بإخلاء منزلين مجاورين للعقار المنكوب علي الفور، وعلمت "الدستور" أن أحد العقارين مائل بشكل واضح ووجوده خطر داهم على سكان الشارع، كما قرر المحافظ صرف إعانات سريعة للضحايا والوفيات، وكلف أماني خالد النادري، بفحص الحالات المتضررة سريعًا.

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغريية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، ومدير أمن الغربية، ومساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، وجميع القيادات الشعبية والتنفيذية، قد انتقلوا إلى موقع أعمال إنقاذ ضحايا انهيار منزل بمنطقة أبو راضي بحي أول المحلة.

كما وصل وفد من كنيسة المحلة الكبرى، إلى موقع الحدث لمتابعة إنقاذ الضحايا وتفقد المنزل والمنازل المجاورة ولبث روح من الهدوء على سكان المنطقة.

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