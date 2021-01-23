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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد امتحانات نصف العام 2021

السبت 23/يناير/2021 - 04:08 م
امتحانات
امتحانات
نعمات مدحت
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من حين لآخر، تخرج عبر السوشيال ميديا، أخبار حول موعد امتحانات نصف العام 2021، يتم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أحدث حالة من التشتت حول الموعد، وأصبح الطلاب في حيرة من أمرهم، ولكن الوزارة حتى الآن لم تخرج بيانات رسمية بالرد عليها، بعد ردها الأخير الصادر من مجلس الوزراء.

موعد امتحانات نصف العام 2021

وطبقا لتقارير وزارة التربية والتعليم ومجلس الوزراء، كشفت أن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021، ستبدأ مع بداية الفصل الدراسي الثاني في أواخر شهر فبراير، أو من الممكن أن يؤدي الطلاب الامتحانات في شهر مارس المقبل، حسب الحالة الصحية في مصر، حيث كانت من المقرر أن تعقد الامتحانات في 23 يناير من الشهر الجاري.
 

موعد الامتحانات في الجامعات

يشار إلى أن موعد الامتحانات في الجامعات، لم يحدد بعد، وأنه من الممكن أن تجرى بعد أجازة نصف العام، وتم استكمال الدراسة عن بعد، وفقا لما تم في التعليم قبل الجامعي، وطبقا للتعليمات والتقارير التي صرح بها المجلس الأعلى للجامعات، فإنه من المقرر أن تبدأ بعد 20 فبراير.

استكمال الدراسة عن بعد

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم تدريس المناهج الدراسية، اعتبارًا من السبت الماضي الموافق 2 يناير 2021، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي يوم 14 يناير الجاري 2021 ، عن بعد، وذلك بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الموجة الثانية.

المنصات التعليمية الإلكترونية في ظل كورونا

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، بإطلاق العديد من المنصات التعليمية الإلكترونية أبرزها: حصص، وذاكر، ادمودو، بنك المعرفة المصري، منصة بث مباشر، مكتبات إلكترونية، حرصا على الطلاب وسلامتهم، ولمتابعة دروسهم أولا بأول، حفاظًا على أرواح الطلاب.

مواعيد امتحانات التجريبي للثانوية العامة

وبعد معرفة موعد امتحانات نصف العام 2021، من جانبها، قالت وزارة التربية أن الامتحانات التجريبي الخاصة بالثانوية العامة ستعقد عقب الانتهاء من إجازة نصف العام التي من المقرر أن تنتهي يوم 20 فبراير القادم، وأن موعد امتحانات الثانوية سيكون يوم 19 يونيو حتى الآن، ولم تجري أي تعديلات في موعدها، وفقا للبيانات الرسمية التي أخرجتها الوزارة، إضافة إلى المجلس الأعلى للجامعات.

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موعد امتحانات نصف العام 2021

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